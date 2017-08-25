وفد بريطانيا ينهي جولته التفتيشية على الرحلات المتجهة إلى لندن بمطار القاهرة 12:25 ص الجمعة 25 أغسطس 2017

مطار القاهرة

كتب- طه عبيد:أنهى وفد إدارة النقل البريطانية، مساء الخميس، التفتيش على رحلات "مصر للطيران" المتجهة إلى لندن، تمهيدا لرفع الحظر على سفر الأجهزة الإلكترونية بحوزة الركاب على متن هذه الرحلات.وقالت مصادر بالمطار، إن الوفد أجرى تجربة حية، وذلك من خلال مراقبة إجراءات إنهاء سفر الركاب منذ دخول الراكب إلى صالة السفر وحتى الصعود إلى الطائرة، وأشاد بالتناغم بين رجال أمن مصر للطيران وأمن المطار أثناء إنهاء إجراءات السفر.وأضافت المصادر: "طالب الوفد بضرورة تواجد عمال الصيانة بشركة الميناء علي مقربة من أجهزة التفتيش، تحسبًا لوقوع أي أعطال فنية، ومنعا لتعطل حركة السفر".وأوضحت المصادر، أن الوفد لم يعلن موقفه حتى الآن من حظر سفر الأجهزة الإلكترونية بحوزة الركاب على رحلات مصر للطيران المتجهة إلى لندن، مشيرة إلى أن الوفد سيرسل خطابًا حول أمكانية سفر الأجهزة أو عدمه.

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