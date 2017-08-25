ألمانيا ترحل مصريين بطائرة خاصة وجهة سيادية تتسلمهما بمطار القاهرة

كتب- طه عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي، مساء الخميس، راكبين مصريين، مرحلين من ألمانيا بطائرة خاصة، وسط حراسة أمنية مشددة، وتم تسليمهما لإحدى الجهات السيادية العاملة بالمطار؛ للتحقيق معهما في بعض القضايا الأمنية.

وقالت مصادر أمنية بالمطار، إن الطائرة الخاصة وصلت إلى صالة "4"، وقامت مأمورية من إحدى الجهات السيادية بإنهاء إجراءات وصول المرحلين.

وذكرت المصادر، أنه تم اصطحاب الشخصين وسط حراسة إلى أحد الأماكن للتحقيق معهما حول ملابسات ترحيلهما من ألمانيا ونشاطهما.