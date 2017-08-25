أخبار عاجلة

الدوحة: تركيا اعتقلت 5 قراصنة على علاقة باختراق الوكالة القطرية -
إضراب نائب رئيس مدينة الدلنجات داخل المستشفى المركزي -
محافظ تكساس يدعو لإجلاء سكان المناطق المنخفضة بسبب إعصار هارفي -
التحالف العربي: نحقق في مزاعم مقتل مدنيين في ضربتنا الجوية باليمن -
طائرة الأرجنتين بطلًا للعالم تحت 23 عامًا.. ومصر تحصل على لقب أحسن ضارب -
مرتضى منصور يعلن تنظيم حفل في الزمالك -
8550 عضوًا صوتوا على لائحة الأهلي الجديدة (صور) -
عمومية الاتحاد السكندري تعتمد لائحة النادي بحضور تاريخي -
500 مليون يوان صيني مساعدات للسودان -
وزير الخارجية اليمني: طهران سبب أزمة اليمن ولا يمكن أن تكون جزءًا من الحل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

ألمانيا ترحل مصريين بطائرة خاصة وجهة سيادية تتسلمهما بمطار القاهرة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ألمانيا ترحل مصريين بطائرة خاصة وجهة سيادية تتسلمهما بمطار القاهرة

12:22 ص الجمعة 25 أغسطس 2017

ألمانيا ترحل مصريين بطائرة خاصة وجهة سيادية تتسلمهما بمطار القاهرة

مطار القاهرة الدولي

كتب- طه عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي، مساء الخميس، راكبين مصريين، مرحلين من ألمانيا بطائرة خاصة، وسط حراسة أمنية مشددة، وتم تسليمهما لإحدى الجهات السيادية العاملة بالمطار؛ للتحقيق معهما في بعض القضايا الأمنية.

وقالت مصادر أمنية بالمطار، إن الطائرة الخاصة وصلت إلى صالة "4"، وقامت مأمورية من إحدى الجهات السيادية بإنهاء إجراءات وصول المرحلين.

وذكرت المصادر، أنه تم اصطحاب الشخصين وسط حراسة إلى أحد الأماكن للتحقيق معهما حول ملابسات ترحيلهما من ألمانيا ونشاطهما.

 

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • وزير شئون الشرق الأوسط البريطاني يصل القاهرة لبحث القضايا الإقليمية

    أخبار

  • مستشار يغادر القاهرة متجهًا إلى تل أبيب بعد لقاء

    أخبار

  • ضبط راكب بالمطار حاول تهريب 426 عملة أثرية إلى

    أخبار

  • لليوم الثالث.. وفد أمني بريطاني يتفقد إجراءات التأمين بمطار القاهرة

    أخبار

إعلان

d06cb9c41b.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
دار الإفتاء تؤيد تعليمات السعودية بشأن تنظيم الوقوف بـ"عرفة"

دار الإفتاء تؤيد تعليمات السعودية بشأن تنظيم الوقوف بـ"عرفة"

لجنة تابعة لـ "حماس" تناشد السيسي السماح لقافلة مساعدات جزائرية بدخول غزة

لجنة تابعة لـ "حماس" تناشد السيسي السماح لقافلة مساعدات جزائرية بدخول غزة

رئيس بعثة الحج الرسمية يتوجه إلى السعودية

رئيس بعثة الحج الرسمية يتوجه إلى السعودية

كبير مستشاري ترامب ينتقده بسبب رد فعله على أحداث شارلوتسفيل

كبير مستشاري ترامب ينتقده بسبب رد فعله على أحداث شارلوتسفيل