ضبط صاحب واقعة رفع "المطواة" على مقرئ أثناء عزاء بالشرقية

كتب – محمد سامي:

ضبطت مباحث ديرب نجم بالشرقية، برئاسة الرائد أحمد جلال، المدعو "ع. إ ع" ٤٧ عامًا، فلاح، مقيم فرية المناصافور، ديرب نجم، وذلك بعد انتشار مقطع فيديو له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يرفع "المطواة" على الشيخ سيد طنطاوي، أثناء تلاوته للقرآن، خلال عزاء بالقرية المذكورة منذ حوالي 7 أيام.

وبسؤال المتهم عن الواقعة، أقر أنه فعل ذلك حبًا في تلاوة الشيخ للقرآن، مناشدًا إياه استكمال القراءة وعدم إنهاؤه لها.

تحرّر المحضر رقم ١٩٤٥٥جنح ديرب ٢٠١٧، وجار عرضه على النيابة العامة.

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