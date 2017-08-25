أبرز عناوين الصحف العالمية

إعداد - علاء المطيري:

قالت "واشنطن بوست" الأمريكية إن مصر ربما تكون الجبهة الجديدة لمعركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع كوريا الشمالية، وقالت "إيكونوميست" البريطانية إن حركة حماس التي تسيطر علي قطاع غزة بدأت في صناعة زملاء جدد، ووصفت "سلايت" الأمريكية تجميد واشنطن جزءًا من المساعدات الموجهة لمصر بـ"القرار المحير والمثير للاستغراب".

1- "واشنطن بوست": مصر.. "جبهة جديدة" لمعركة ترامب مع كوريا الشمالية

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن مصر ربما تكون الجبهة الجديدة لمعركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع كوريا الشمالية، مشيرة إلى أن ما قامت به واشنطن ليس تحركًا صغيرًا حيث علقت مساعدات بقيمة 290 مليون دولار كان يفترض أن تحصل عليها مصر، وأن هذا الأمر أغضب القاهرة.

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2- إيكونوميست: صداقة "مفاجئة" بين مصر وحماس

قالت مجلة "إيكونوميست" البريطانية إن حركة حماس التي تسيطر علي قطاع غزة بدأت في صناعة زملاء جدد، وذلك في تقرير حول ما وصفته بالصداقة "المفاجئة" لمصر مع حماس.

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3- مجلة عن تعليق المساعدات لمصر: منذ متى يهتم ترامب بحقوق الإنسان؟!

وصفت مجلة "سلايت" الأمريكية تجميد واشنطن جزءًا من المساعدات الموجهة لمصر بـ"القرار المحير والمثير للاستغراب"، ملقية الضوء على انتقاد القاهرة لواشنطن على هذه الخطوة، وأضافت: "منذ متى يهتم ترامب بحقوق الإنسان؟".

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4- واشنطن بوست: كيف تضررت مصر في منتصف الأزمة الخليجية القطرية؟

تناول تحليل بصحيفة واشنطن بوست الإجابة عن سؤال كيفية تضرر مصر من كونها في منتصف الصراع بين قطر ورفاقها في مجلس التعاون الخليجي، السعودية والإمارات والبحرين، وتساءلت: "كيف تضررت مصر في منتصف الأزمة الخليجية القطرية؟".

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5- فايننشال تايمز: داعش "ما زال يجني مليون دولار يومياً" من تجارة النفط

نشرت صحيفة الفايننشال تايمز تقريراً لاريكا سلمان بعنوان "تصدير غنائم الحرب". وقال التقرير إن تنظيم "داعش" خسر الكثير من الأراضي التي كان يسيطر عليها في سوريا والعراق، إلا أنه ما زال قادراً على جني كميات هائلة من الأموال من بيع النفط كما أنه فرض عملته الخاصة.

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