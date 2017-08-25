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حول العالم في 24 ساعة

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مصراوي Masrawy

حول العالم في 24 ساعة

12:19 ص الجمعة 25 أغسطس 2017

حول العالم في 24 ساعة
إعداد – محمد الصباغ:ألغت السلطات الهولندية حفل موسيقي في مدينة روتردام بعد تهديد إرهابي بشاحنة تحوي قوارير غاز، وفككت إندونيسيا قالت إنها مخصصة لبث الأخبار المزيفة مقابل الأموال، وأفرجت إسبانيا عن مشتبه به ثان في هجوم برشلونة.1 - إلغاء حفل وضبط شاحنة إسبانية محملة بقوارير غاز الشرطة الهولندية (أرشيفية)تحقق الشرطة الهولندية في شاحنة إسبانية تحوي قوارير غاز وأوقفت سائقها الإسباني في مدينة روتردام، بعدما ألغت حفلاً لموسيقى الروك بسبب "تهديد إرهابي". إلا أن رئيس بلدية المدينة، المغربي الأصل، حذر من أي استنتاجات متسرعة.لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا2- إسبانيا: الإفراج عن مشتبه به ثانٍ في هجوم برشلونة الشرطة الإسبانية في موقع هجوم برشلونة في لا رامبلا (أ ف ب)بعد أسبوع من هجومي دهس بشاحنتين في إقليم كتالونيا الإسباني، أفرج قاضي التحقيق مؤقتا عن مشتبه به ثان من بين الأشخاص الأربعة المشتبه بهم.وذكرت صحيفة "إل موندو" نقلا عن مصادر قضائية، أنه سوف يتعين على صلاح القريب 34 عاما، أن يمثل أمام القضاة بالمحكمة كل يوم اثنين وليس مسموحا له مغادرة البلاد.لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا3- مقتل شخص في احتجاز رهائن بولاية أمريكية الشرطة الأمريكية (أرشيفية)أكدت الشرطة الأمريكية مقتل شخص وإصابة أخر في احتجاز الرهائن في مدينة تشارلستون بولاية ساوث كارولينا، بعدما احتجزهم مسلح أصابه رجال الأمن بجراح بالغة.ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أنه تم الإفراج عن بقية الرهائن بسلام، وذكرت على لسان أحد المسئولين أن الحادث لم يكن عمل إرهابي أو جريمة كراهية، بل كان موظفًا ساخطًا.لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا4- الشرطة الإندونيسية تفكك شبكة تبث أخبار "زائفة" الشرطة الإندونيسية (أرشيفية)ألقت الشرطة الإندونيسية القبض على ثلاثة أشخاص، قالت إنهم جزء من شبكة تنشر أخبارا زائفة ومعلومات مغلوطة على شبكة الإنترنت مقابل الأموال.وقال المتحدث باسم الشرطة الوطنية اوي سيتيونو إن أعضاء الشبكة، ويطلق عليها ساراسين، نشرت أخبارا زائفة ومواد استفزازية وأشكال أخرى من المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي لتناسب أجندة من يدفعون لهم الأموال.لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا5- الشرطة الفنلندية تطلق سراح رجل تم القبض عليه في حادث طعن الشرطة الفنلندية (أرشيفية)أطلقت الشرطة الفنلندية سراح أحد رجلين ألقي القبض عليهما أمس على خلفية حادث الطعن الدموي، الذي وقع الأسبوع الماضي في وسط مدينة توركو جنوب غربي البلاد. وذكر بيان للشرطة أن الرجل، المفرج عنه، لم يعد مشتبها به، بينما ظل الآخر قيد الاحتجاز لدى الشرطة للاشتباه في تورطه في "الإعداد لجريمة تم ارتكابها بنية إرهابية".لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا 

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