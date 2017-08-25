حفتر يبحث مع وزير الخارجية البريطاني تطورات الوضع في ليبيا
حفتر يبحث مع وزير الخارجية البريطاني تطورات الوضع في ليبيا
12:19 ص الجمعة 25 أغسطس 2017
حفتر
بنغازي - (أ ش أ)
استقبل القائد العام للقوات المسلحة الليبية، المشير خليفة حفتر، في مكتبه بمقر القيادة العامة بمنطقة الرجمة شرق مدينة بنغازي، اليوم الخميس، وزير خارجية بريطانيا بوريس جونسون والوفد المرافق له.
وقال مكتب إعلام القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية عبر صفحته على موقع "فيسبوك" إن المشير حفتر بحث مع وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون "تطورات الوضع السياسي في ليبيا".
وأضاف مكتب إعلام القيادة العامة أن اللقاء جرى بحضور "قادة عسكريين ليبيين، إلى جانب سفير بريطانيا لدى ليبيا، بيتر ميليت".
وكان وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، قد وصل رفقة سفير بلاده لدى ليبيا، بيتر ميليت، إلى مطار بنينا الدولي بمدينة بنغازي، صباح الخميس، عقب زيارته العاصمة طرابلس ومدينة مصراتة.
وزار جونسون والوفد المرافق له العاصمة طرابلس، أمس الأربعاء، والتقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، ورئيس المجلس الأعلى للدولة عبدالرحمن السويحلي، كما زار مدينة مصراتة، والتقى خلالها عميد وأعضاء البلدية.
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