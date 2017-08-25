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رئيس الوزراء الليبي الأسبق يغادر طرابلس متوجها إلى تونس

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مصراوي Masrawy

رئيس الوزراء الليبي الأسبق يغادر طرابلس متوجها إلى تونس

12:16 ص الجمعة 25 أغسطس 2017

رئيس الوزراء الليبي الأسبق يغادر طرابلس متوجها إلى تونس

علي زيدان

طرابلس - (أ ش أ)

أكد مصدر أمني ليبي لـ"بوابة الوسط" وصول رئيس الاسبق، علي زيدان، إلى العاصمة التونسية مساء اليوم الخميس.

وكان علي زيدان قد تم اختطافه الأسبوع الماضي من قبل مجهولين وأطلق سراحه الأحد الماضي.

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Asha

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مصراوي Masrawy

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