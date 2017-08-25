رئيس الوزراء الليبي الأسبق يغادر طرابلس متوجها إلى تونس

طرابلس - (أ ش أ)

أكد مصدر أمني ليبي لـ"بوابة الوسط" وصول رئيس الحكومة الاسبق، علي زيدان، إلى العاصمة التونسية مساء اليوم الخميس.

وكان علي زيدان قد تم اختطافه الأسبوع الماضي من قبل مجهولين وأطلق سراحه الأحد الماضي.