رئيس الوزراء الليبي الأسبق يغادر طرابلس متوجها إلى تونس
رئيس الوزراء الليبي الأسبق يغادر طرابلس متوجها إلى تونس
12:16 ص الجمعة 25 أغسطس 2017
علي زيدان
طرابلس - (أ ش أ)
أكد مصدر أمني ليبي لـ"بوابة الوسط" وصول رئيس الحكومة الاسبق، علي زيدان، إلى العاصمة التونسية مساء اليوم الخميس.
وكان علي زيدان قد تم اختطافه الأسبوع الماضي من قبل مجهولين وأطلق سراحه الأحد الماضي.
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