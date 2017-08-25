10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - علاء المطيري:

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش إنه كان يجب على قطر أن توزان طموحها وواقعها في إدارة الأزمة الحالية، وأكد الرئيس السوداني عمر البشير، أن توجه الدولة الاستراتيجي هو جعل الحوار بديلا للمواجهات، وقال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، إن العقوبات على روسيا ستظل مستمرة.

1- قرقاش: قطر لم توازن بين طموحها وواقعها الجغرافي

زير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش - أرشيفية

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش إنه كان يجب على قطر أن توزان طموحها وواقعها في إدارة الأزمة الحالية، مشيرًا إلى

موقعها الجغرافي كدولة خليجية ونظامها الوراثي، أساسيات غابت تمامًا في المأزق الحالي.

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2- عمر البشير: سنجعل الحوار بديلاً عن المواجة

الرئيس السوداني عمر البشير - أرشيفية

أكد الرئيس السوداني عمر البشير، أن توجه الدولة الاستراتيجي هو جعل الحوار بديلا للمواجهات، والاستعداد لدفع مستحقات ذلك بما يحفظ مصلحة

الوطن والمواطنين.

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3- ماتيس: العقوبات على روسيا مستمرة

وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس - أرشيفية

قال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، إن العقوبات على روسيا ستظل مستمرة حتى تتوقف موسكو عن دعم الانفصاليين، وإعادة شبه جزيرة القرم إلى كييف".

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4- المتحدثة باسم البيت الأبيض: ترامب من أقوى رؤساء أمريكا "اقتصاديًا"

المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز - أرشيفية

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متحفز لاتمام جدار المكسيك والدفع قدمًا لإنشائه وأنه لن يتجاهل أي جهد في هذا الاتجاه، مضيفة: "ترامب يعد واحدًا من أقوى رؤساء أمريكا فيما يتعلق بالاقتصاد".

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5- مسعود بارزاني: استفتاء إقليم كردستان العراق في موعده

رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني - أرشيفية

أكد رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، إجراء استفتاء استقلال الإقليم في موعده والمقرر يوم 25 من سبتمبر المقبل، واصفا قرار الاستفتاء

بـ"الحق الطبيعي".

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6- وزير الإعلام البحريني: لسنا موجهين ضد أشقائنا في قطر بل ضد سياسات الدوحة

زير الإعلام البحريني علي بن محمد الرميحي - أرشيفية

أكد وزير الإعلام البحريني علي بن محمد الرميحي، أن ما تقوم به المؤسسات الإعلامية الوطنية في البحرين، ليس موجهاً بأي شكل من الأشكال إلى

الأخوة والأشقاء في دولة قطر، بل ضد السياسة القطرية الداعمة للارهاب.

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7- لافروف: يجب زيادة المساعدات الإنسانية لسوريا

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف - أرشيفية

دعا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف المنظمات الإنسانية الدولية لزيادة إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا، لاسيما إلى مناطق خفض

التصعيد.

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8-الرئيس الفلسطينى للوفد الأمريكي: لا مستحيل أمام جهود السلام

الرئيس الفلسطينى محمود عباس - أرشيفية

رحب الرئيس الفلسطينى محمود عباس بالوفد الأمريكي برئاسة مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنير، من أجل صنع السلام بين

الفلسطينيين والإسرائيليين، مضيفًا: "نعرف أن الأمور صعبة ومعقدة، ولكن لا يوجد مستحيل أمام الجهود الطيبة".

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9- وزير بريطانيا لشئون الشرق الأوسط: الإخوان يحاولون إخفاء أجندتهم المتطرفة

زير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط - أرشيفية

قال أليستر بيرت وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، إن تقرير بلاده عن الإخوان المسلمين لعام 2015 طعن للمرة الأولى في إدعاءات الجماعة بأن ليس لديهم أي علاقة بأعمال العنف، مضيفًا إلى أنه قد آن الأوان لكل من يدافع عن التنظيم في لندن أو القاهرة أن يضع حدُا لهذا اللبس والغموض.

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10- الرئيس اللبنانى: العملية العسكرية ضد الإرهابيين ناجحة

الرئيس اللبناني العماد ميشال عون - أرشيفية

أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون أن العملية العسكرية التي يخوضها الجيش ناجحة، حيث أظهر الجيش فاعلية كبيرة وحرر القسم الأكبر من الأراضي اللبنانية المحتلة، ولم تبق سوى مساحة صغيرة سيعمل على تحريرها في الوقت المناسب.

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