نجل رفعت السعيد: المذكرات المكتوبة عن والدي لا تعبر عن وجهة نظره (فيديو)

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قال خالد رفعت السعيد، نجل السياسي الراحل رفعت السعيد، إنه وجد ضمن مقتنيات والده خطابا إلى الكاتب الصحفي السيد الحراني، يؤكد فيه أنه يرفض نشر مذكراته، وأن بعض ما كتبه الحراني في المذكرات لا يعبر عن وجهة نظره عكس معتقدات والده بشكل كامل.

وأضاف نجل القيادي اليساري، في مداخلة هاتفيّة مع برنامج «90 دقيقة»، المذاع على فضائية «المحور»، أن والده طالبه بمنع نشر هذه المذكرات، وعليه فهو تقدم بطلب إلى نقابة الصحفيين وصورة من خطاب والده لوقف أي نشر للمُذكّرات، مضيفًا: «والدي كان متوقع إن الحراني سيقوم بنشر مذكراته وكان عايز يأكد عليا أنني أتابع الموضوع وأمنعه».

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وتابع أنه سيَسعى بكل الطرق الممكنة لتنفيذ وصية والده بمنع نشر هذه المذكرات، حتى لو كانت هناك تسجيلات تدعمها.