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فستان أسود يُثير رعب الأهالي أمام فيلا محافظ الفيوم

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فستان أسود يُثير رعب الأهالي أمام فيلا محافظ الفيوم فستان أسود يُثير رعب الأهالي أمام فيلا محافظ الفيوم

التحرير

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أثار بلاغ بالعثور على قنبلة أمام فيلا المحافظ، الرعب في قلوب المواطنين، وهرب المواطنين من الكافيهات المحيطة بالفيلا إلى منازلهم على الفور، فيما انتقلت قوات المفرقعات لفحص البلاغ.

تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا يفيد تلقي بلاغ بالعثور على قنبلة في صندوق أسود أمام فيلا محافظ الفيوم بشارع أحمد شوقي، وسط المدينة، وعلى الفور هرعت قوات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات إلى مكان البلاغ.

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وبفحص الصندوق تبين أنّ بداخله فستان، وأنه خال تمامًا من أي مواد مفرقعة، وتبين سلبية البلاغ، وتم تمشيط المنطقة بالكامل للتأكد من خلوها من أي أجسام غريبة.

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