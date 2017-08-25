إنهاء إجراءات التفتيش على رحلات مصر للطيران إلى لندن

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أنهى وفد إدارة النقل البريطانية، اليوم الخميس، التفتيش على رحلات مصر للطيران المتجهة إلى لندن، تمهيدا لرفع الحظر على سفر الأجهزة الإلكترونية بحوزة الركاب على متن هذه الرحلات.

وأجرى تجربة حية وذلك من خلال مراقبة إجراءات إنهاء سفر الركاب منذ دخول الراكب إلى صالة السفر وحتى الصعود إلى الطائرة، وأشاد بالتناغم بين رجال أمن مصر للطيران وأمن المطار أثناء إنهاء إجراءات السفر.

وطالب الوفد بضرورة تواجد عمال الصيانة بشركة الميناء علي مقربة من أجهزة التفتيش تحسبا لوقوع أى أعطال فنية ومنعا لتعطل حركة السفر.

شاهد أيضا

ولم يعلن الوفد موقفه حتى الآن من حظر سفر الأجهزة الإلكترونية بحوزة الركاب على متن رحلات مصر للطيران المتجهة إلى لندن، مشيرا إلى أن الوفد سيرسل خطابا حول إمكانية سفر الأجهزة أو عدمه.