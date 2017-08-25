مصادر بـ «التعليم العالي»: استئناف المرحلة الثالثة من التنسيق الأسبوع المقبل

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قالت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن تنسيق المرحلة الثالثة يُستأنَف مطلع الأسبوع المقبل، بعد أن أعلنت نتائج الدور الثاني من الثانوية العامة.

وأوضحت المصادر، أن الشريحة الثانية من المرحلة الثالثة للتنسيق تشمل الطلبة الناجحين في امتحانات الدور الثاني للثانوية، التي انتهت يوم الثلاثاء الماضي، وأعلنت نتائجها اليوم الخميس، وذلك بعد الانتهاء من تنسيق الطلاب الناجحين من الثانوية العامة بدورها الأول، بالشريحة الأولى من المرحلة الثالثة، والبالغ عددهم 87 ألف طالب وطالبة.

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وكانت الوزارة أعلنت الحد الأدنى للمرحلة الثالثة للشعبتين العلمية والأدبية ويبلغ 205 درجات بنسبة 50%، وبعد الانتهاء من تسجيل رغبات طلبة الشريحة الأولى، تم إرجاء إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحان الدور الثاني في الثانوية العامة لهذا العام، ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة كاملة.