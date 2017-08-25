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قائد القوات الأمريكية بأفغانستان: طالبان منظمة إجرامية ولا يمكنها الفوز

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مصراوي Masrawy

قائد القوات الأمريكية بأفغانستان: طالبان منظمة إجرامية ولا يمكنها الفوز

12:09 ص الجمعة 25 أغسطس 2017

قائد القوات الأمريكية بأفغانستان: طالبان منظمة إجرامية ولا يمكنها الفوز

جون نيكولسون

كابول - (أ ش أ)أكد قائد القوات الأمريكية في أفغانستان الجنرال جون نيكولسون أن طالبان منظمة إجرامية، وأنها لا تستطيع الفوز في ساحة المعركة.وقال نيكولسون -وفق ما نقلته وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية، اليوم الخميس- إن طالبان لا تستطيع الفوز في ساحة المعركة، وإن الوقت قد حان لانضمام المجموعة إلى عملية السلام.جاءت تصريحات الجنرال نيكولسون، خلال مؤتمر صحفي عُقد في كابول اليوم، في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد الاستراتيجية الأمريكية الجديدة لأفغانستان وجنوب آسيا.وأضاف قائد القوات الأمريكية أن الشعب الأفغاني يريد السلام، مؤكدا أن المجتمع الدولي معهم في هذه الرحلة.وتابع نيكولسون أن بعثة الدعم الحازم بقيادة حلف شمال الأطلسي "ناتو" سوف تقوم بتدريب البعثة في أفغانستان وتقديم المشورة ومساعدتها، من خلال نشر المزيد من المستشارين من الولايات المتحدة والناتو؛ لتعزيز التدريب في المدارس العسكرية، في محاولة لتطوير القوات الجوية والقوات الخاصة الأفغانية.وأشار إلى أن "طالبان لديها خيار بسيط: وهو أن يوقفوا القتال ضد مواطنيهم، وأن يوقفوا قتل المدنيين الأبرياء، وأن يتوقفوا عن جلب المشقة والبؤس".. مختتما حديثه بالقول إن "طالبان منظمة إجرامية تهتم أكثر بالأرباح من المخدرات والاختطاف والقتل

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