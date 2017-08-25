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«أفاتار» المصري يغادر معسكر الفريق للانصمام للمنتخب البوركيني

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«أفاتار» المصري يغادر معسكر الفريق للانصمام للمنتخب البوركيني «أفاتار» المصري يغادر معسكر الفريق للانصمام للمنتخب البوركيني

التحرير

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غادر اللاعب الدولي البوركيني أريتسيد بانسيه، معسكر فريق المصري ببرج العرب، وذلك للانضمام لمنتخب بوركينا فاسو الذي يستعد لمواجهة السنغال في التصفيات المؤهلة لكأس العالم في روسيا عام 2018.

ويحتل البوركيني صدارة المجموعه الرابعة برصيد 4 نقاط متسايا مع المنتخب الجنوب إفريقي، بنفس الرصيد ولكن تأتي صدارة المنتخب البوركيني بفارق الأهداف.

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الجدير بالذكر أن أنضم لاعبان من الدوري المصري، لقائمة منتخب بوركينا فاسو استعدادا لخوض مباراتي السنغال، في إطار الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلي نهائيات كأس العالم 2018، وهم باتريك مالو، لاعب سموحة، وأريستيد بانسيه المنضم حديثًا إلى صفوف المصري البورسعيدي.

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التحرير

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