إصابة 4 أشخاص في اندلاع حريق بمطعم في المنصورة

الدقهلية - رامي القناوي:

أصيب 4 أشخاص بحروق، إثر اندلاع حريق هائل داخل أحد المطاعم الشهيرة بمدينة المنصورة، نتيجة انفجار أسطوانة غاز.

تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، بورود بلاغ من أهالي منطقة ميدان المحطة بالمنصورة، بنشوب حريق داخل مطعم شاورما "زين الشام" إثر انفجار أسطوانة غاز ووجود مصابين.

انتقلت قوات الإطفاء بقيادة المقدم أحمد عوض، رئيس قسم الإطفاء، وبإشراف اللواء مروان عبد المعطي، مدير إدارة الحماية المدنية، وجرى السيطرة على الحريق قبل امتداده للمنطقة.

ودلت المعاينة الأولية لضباط مباحث قسم أول المنصورة، أن الحريق شب بعد حدوث تسرب غاز من إحدى الأسطوانات أدى إلى اشتعال النيران بداخل المحل وانفجار الأسطوانة.

وتسبب الحريق في إصابة 4 أشخاص بحروق متنوعة وهم: "عصام العدل بركات، 52 سنة، مقيم قرية الدنابيق بمركز المنصورة، ومحمود فؤاد المنسي، 17 سنة، مقيم عزبة الشال بالمنصورة، وأحمد أشرف محمد، 20 سنة، مقيم منطقة الدراسات بالمنصورة، ومحمد على كمال، 19 سنة، مقيم بالجرايدة بمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ.

نُقل المصابون لمستشفى الطوارئ لتلقى العلاج، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.