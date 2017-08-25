بالصور.. نجل "رفعت السعيد" يتلقى العزاء في وفاة والده بالمنصورة
بالصور.. نجل "رفعت السعيد" يتلقى العزاء في وفاة والده بالمنصورة
11:59 م الخميس 24 أغسطس 2017
-
عرض 11 صورة
-
عرض 11 صورة
-
عرض 11 صورة
-
عرض 11 صورة
-
عرض 11 صورة
-
عرض 11 صورة
-
عرض 11 صورة
-
عرض 11 صورة
-
عرض 11 صورة
-
عرض 11 صورة
-
عرض 11 صورة
إعادة الألبوم
الألبوم التالى
بالصور.. ضبط ملابس مستوردة مهربة داخل أتوبيس رحلات في بورسعيد
الدقهلية - رامي القناوي:
نظمت أمانة حزب التجمع بمدينة المنصورة، مساء الخميس، سرداق عزاء أسفل مقر الحزب بشارع الجمهورية، لتقبل العزاء في المفكر السياسي والرئيس السابق لحزب التجمع، الدكتور رفعت السعيد.
شارك في تقديم واجب العزاء عدد من الشخصيات العامة، منهم النائب نبيل الجمل، عضو مجلس النواب عن مدينة المنصورة، وممثلون عن الكنيسة، وأمناء وأعضاء الأحزاب السياسية بالمحافظة.
وحضر خالد رفعت السعيد نجل الراحل، وعدد من أقاربه بالسرادق، لاستقبال المعزين.
يذكر أن الدكتور رفعت السعيد، وافته المنية الخميس الماضي، عن عمر يناهز الـ 84 عامًا، وشيعت الجنازة من مسجد المقطم بجوار منزله، وجرى دفنه بمقابر الأسرة بمدينة نصر.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
برلماني سكندري: ارتفاع سعر أراضي الدولة على محور المحمودية لـ40 مليار
-
برلماني يطالب محافظ الإسكندرية بإلغاء "الربط بين المدارس" واستبداله
-
بالصور.. محافظ كفر الشيخ يستقبل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب
-
أشمون تبحث إنشاء مجمع للسجل المدني والجوازات
إعلان
إعلان