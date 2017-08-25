بالصور.. نجل "رفعت السعيد" يتلقى العزاء في وفاة والده بالمنصورة

الدقهلية - رامي القناوي:

نظمت أمانة حزب التجمع بمدينة المنصورة، مساء الخميس، سرداق عزاء أسفل مقر الحزب بشارع الجمهورية، لتقبل العزاء في المفكر السياسي والرئيس السابق لحزب التجمع، الدكتور رفعت السعيد.

شارك في تقديم واجب العزاء عدد من الشخصيات العامة، منهم النائب نبيل الجمل، عضو مجلس النواب عن مدينة المنصورة، وممثلون عن الكنيسة، وأمناء وأعضاء الأحزاب السياسية بالمحافظة.

وحضر خالد رفعت السعيد نجل الراحل، وعدد من أقاربه بالسرادق، لاستقبال المعزين.

يذكر أن الدكتور رفعت السعيد، وافته المنية الخميس الماضي، عن عمر يناهز الـ 84 عامًا، وشيعت الجنازة من مسجد المقطم بجوار منزله، وجرى دفنه بمقابر الأسرة بمدينة نصر.