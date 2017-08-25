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مقتل شخص في احتجاز رهائن بولاية أمريكية وإصابة منفذ الهجوم

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مصراوي Masrawy

مقتل شخص في احتجاز رهائن بولاية أمريكية وإصابة منفذ الهجوم

11:55 م الخميس 24 أغسطس 2017

مقتل شخص في احتجاز رهائن بولاية أمريكية وإصابة منفذ الهجوم

القاهرة – (مصراوي)أكدت الشرطة الأمريكية اليوم الخميس مقتل شخص وإصابة أخر في احتجاز الرهائن في مدينة تشارلستون بولاية ساوث كارولينا، بعدما احتجزهم مسلح أصابه رجال الأمن بجراح بالغة.ونقلت "سي إن إن" الأمريكية أنه تم الإفراج عن بقية الرهائن بسلام، وذكرت على لسان أحد المسئولين أن الحادث لم يكن عمل إرهابي أو جريمة كراهية، بل كان موظفًا ساخطًا.وكانت وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس، نقلت عن شبكة (إية بي سي) الأمريكية، وجود رهينتين مع الموظف "الساخط"، متابعة أن المفاوضات جارية لإخراج الرهائن.وبلغ عدد المتواجدين بالمطعم حوالي 30 شخصًا. ونقلت الوكالة عن شبكة فوكس نيوز الأمريكية أن شهود عيان من داخل المطعم قالوا: "رجل مسلح دخل المطعم وذهب إلى المطبخ وقال :هناك رئيس جديد للمدينة". ونقلت الشبكة عن شاهد آخر قوله:" مسلح مجهول يرتدي زيا قريبا من زي الطباخين أغلق الباب الأمامي للمطعم وصاح :أنا الملك الجديد لتشارلستون".

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