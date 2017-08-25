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قوافل متكاملة لتقديم الخدمات لأهالي وسط سيناء

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مصراوي Masrawy

قوافل متكاملة لتقديم الخدمات لأهالي وسط سيناء

11:48 م الخميس 24 أغسطس 2017

قوافل متكاملة لتقديم الخدمات لأهالي وسط سيناء

اللواء السيد عبد الفتاح حرحور

شمال سيناء - (أ.ش.أ):

أكد اللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، تنظيم قوافل متكاملة إلى منطقة وسط سيناء لتقديم الخدمات المتنوعة للأهالي.

وقال المحافظ خلال اجتماعه مع أعضاء الجهاز التنفيذي لبحث مشاكل ومطالب أهالي وسط سيناء: إن القوافل تشارك فيها مديريات: الصحة، ، الزراعة، الثقافة، الشباب والرياضة، الأوقاف، الأزهر الشريف، المجلس القومي للسكان، والمجلس القومي للمرأة.

وشدد عبد الفتاح، على زيادة الاهتمام بمنطقة وسط سيناء، ودعمها بالخدمات والمرافق، مع التركيز على مرافق البنية الأساسية والخدمات الرئيسية.

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Asha

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