قوافل متكاملة لتقديم الخدمات لأهالي وسط سيناء
قوافل متكاملة لتقديم الخدمات لأهالي وسط سيناء
11:48 م الخميس 24 أغسطس 2017
اللواء السيد عبد الفتاح حرحور
شمال سيناء - (أ.ش.أ):
أكد اللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، تنظيم قوافل متكاملة إلى منطقة وسط سيناء لتقديم الخدمات المتنوعة للأهالي.
وقال المحافظ خلال اجتماعه مع أعضاء الجهاز التنفيذي لبحث مشاكل ومطالب أهالي وسط سيناء: إن القوافل تشارك فيها مديريات: الصحة، التموين، الزراعة، الثقافة، الشباب والرياضة، الأوقاف، الأزهر الشريف، المجلس القومي للسكان، والمجلس القومي للمرأة.
وشدد عبد الفتاح، على زيادة الاهتمام بمنطقة وسط سيناء، ودعمها بالخدمات والمرافق، مع التركيز على مرافق البنية الأساسية والخدمات الرئيسية.
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