أهالي شبرا الخيمة يسلمون سيدة للشرطة لمحاولتها اختطاف طفلة

القليوبية - أسامة علاء الدين:

سلم عدد من أهالي منطقة أم بيومي بشبرا الخيمة، سيدة، لقوات الشرطة، لاتهامها بمحاولة اختطاف طفلة.

وبحسب شهود عيان، فإن السيدة طرقت باب شقة أحد مواطني بشارع علي بن طالب، وتصادف عدم وجود أحد بالشقة سوى نجلته، وطلبت إعطاءها ماءً لتشرب، فلم تفتح لها، ومع إصرارها واستمرارها في الطرق على الباب، اتصلت بوالدها الذي حضر ومعه بعض سكان المنطقة، وبحثوا عن السيدة، وجرى الإمساك بها بشارع المهدى الصادق وتسليمها للشرطة.

وتبين من المعلومات الأولية لرجال الشرطة، أن السيدة تدعى "صفاء. ع" 39 عامًا، ربة منزل، وطرقت باب الشقة لطلب ماء من الطفلة، فخافت واتصلت بوالدها.

وتجمع عدد من الأهالي، وضبطوها وأحضروها إلى القسم.

تحرر المحضر اللازم وأحيل للنيابة لتتولى التحقيق.