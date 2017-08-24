نيابة القاهرة الجديدة: نبحث في واقعة التعدي على لواء سابق وأسرته من قِبل رجل أعمال شهير

كتب – صابر المحلاوي:

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد سلامة، رئيس النيابة، بسرعة تحريات المباحث حول واقعة الاعتداء على لواء سابق يدعى م. الـ.، وابنه وهتك عرض زوجتهما، من قبل رجل أعمال شهير، و30 بودي جارد بسبب معاتبة "اللواء" لزوجة رجل الأعمال على سرعتها أثناء قيادتها للسيارة بالشارع في التجمع الخامس.

كما أمرت النيابة عرض المجني عليهم على مصلحة الطب الشرعي، لبيان سبب إصاباتهم، وقررت التحفظ على كاميرات المراقبة بمكان الواقعة وتفريغها لتحديد هوية الجناة، وطلبت النيابة الاستماع لأقوال شهود العيان حراس العقارات المجاورة للفيلا، للوقوف على تفاصيل الحادث.

وأمام النيابة العامة قال "م. الـ." -لواء شرطة على بالمعاش- إن تفاصيل الحادثة تعود عندما كان يقف مع أحفاده أمام الفيلا الخاصة به بمنطقة التجمع الخامس، وجاءت سيارة جيب شروكي سوداء مسرعة للغاية، وكادت أن تصدم الأولاد، مما دعاه إلى أن يقول للسائق "مش تفتح يا حمار".

وأردف المجني عليه بالقول: "توقفت السيارة على بعد 50 مترًا، وبعدها عادت مرة أخرى، وكانت المفاجأة أن سائق السيارة سيدة، وقالت له (إنت بتشتمني أنا، والله لحزنك على عيالك يا راجل يا مهزأ.. أنا هاوريك مين اللي حمار وهاخليك تركع قدامى)، وتركته وذهبت بنفس السرعة الجنونية".

واستكمل اللواء م. خلال تحقيقات النيابة، أنه بعدها التف حوله عدد من خفراء الفيلات المحيطة، وأخبروه أن هذه السيدة زوجة "إبراهيم. س" رجل الأعمال الشهير، وأنه من المتوقع أن يأتي إليه.

وتابع: بالفعل بعد مرور ربع ساعة من المشادة وجد الباب يطرق بشدة، وعندما فتح بادره رجل الأعمال بصفعة على وجهه وضربة بـ"البوكس"، وبعدها هجم جيش من البودي جاردات تجاوز عددهم الـ 30 واقتحموا الفيلا، بعضهم يحمل أسلحة آلية وقاموا بإطلاق الأعيرة النارية في الهواء بطريقة مرعبة لإرهاب جميع من في الفيلا، ثم قاموا بالاعتداء على نجل اللواء السابق وزوجته وزوجة ابنه.

تلقى قسم شرطة التجمع الخامس، بلاغا من م. الـ. -لواء شرطة سابق-، يٌفيد بالتعدي عليه من قبل رجل أعمال شهير و30 بودي جارد.

على الفور تم تشكيل فريق للبحث عن الجناة وتمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض على 3 من الجاردات الذين اختبأوا بفيلا رجل الأعمال المجاورة للمكان.

حُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي أمرت بقرارها المتقدم