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أبو شقة: وصايا السيسي عن الإرهاب في محلها (فيديو)

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أبو شقة: وصايا السيسي عن الإرهاب في محلها (فيديو) أبو شقة: وصايا السيسي عن الإرهاب في محلها (فيديو)

التحرير

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قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن أدوات الإرهاب ووسائله تتطور من يوم لآخر، فهو لم يعد مسلحًا فقط ولكنه فكريًا أيضًا وذلك لإحداث فتن وأزمات.

وأضاف "أبو شقة"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج«90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور» مساء الخميس، أن التشريعات الجديدة يجب أن تكون مواكبة لهذا الفكر وتطوراته، موضحًا: «سنكون أمام تشريعات تواجه هذا التطور الفكر للإرهاب سواء من الناحية الإجرائية أو الموضوعية، وأحكامًا تنناسب مع كل جرم يرتكب».  

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وأكد، أن الإرهاب ليس إقليميًا وإنما بات خطرًا دوليًا يهدد العالم بأسره، مؤكدًا أنه على الجميع أن يدقوا ناقوس الخطر لتنبيه وعي الشعب المصري بالوقوف بجانب الجيش المصري ضد الإرهاب.
 
وعلق رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على وصايا الرئيس عبدالفتاح للمجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب، قائلًا: «وصايا في محلها لأن فكر وسائل الإرهاب يتغير ما بين يوم وليلة».


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التحرير

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