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سلامة: الصحافة لها دور مهم في محاربة الإرهاب (فيديو)

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سلامة: الصحافة لها دور مهم في محاربة الإرهاب (فيديو) سلامة: الصحافة لها دور مهم في محاربة الإرهاب (فيديو)

التحرير

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قال الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، إن الصحافة لها دور مهم في محاربة الفكر المتطرف والإرهاب الفترة المقبلة، والذي يعتمد على التوعية ونشر الوعي الوطني.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة»، المذاع على قناة «المحور»، أنه على المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب أن يكون له رؤية واستراتيجية واضحة في محاربة الأفكار الشاذة والمتطرفة، داعيًا إلى وجود تعاون وثيق بين النقابة والمجلس الأعلى للصحافة والإعلام والهيئة الوطنية للصحافة لمواجهة التحديات التي يتعرض لها الوطن.

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التحرير

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