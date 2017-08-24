بسبب الرشوة.. "الإدارية" تضبط محامي طبيب "حضّانات بني سويف"

بني سويف ــ أحمد كامل:

ألقت الرقابة الإدارية ببنى سويف، اليوم الخميس، القبض على محام، بعد عرضه رشوة على مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة ببني سويف، مقابل عدم إثبات الإهمال في قسم الحضانات بأحد المستشفيات الخاصة.

وكشفت التحريات الأولية، أن المحامي يدعى "م . ع" يعمل لصالح الطبيب "م.أ"، المسؤول عن تشغيل وإدارة قسم الحضانات في أحد المستشفيات الخاصة بمحافظة بني سويف.

وعرض المحامي على مدير إدارة العلاج الحر، رشوة تبلغ 20 ألف جنيه، بالإضافة إلى مبلغ شهري قدره 3 آلاف جنيه، مقابل عدم إثبات إهمال القائمين على الحضانات، الذي تسبب في وفاة طفل بالحضانة نهاية الأسبوع الماضي، وإخفاء جثته داخل درج أسفل حضانة الأطفال، لكن مسؤول مديرية الصحة رفض الرشوة.

كانت أجهزة الرقابة الإدارية ببنى سويف وإدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، أثناء مرورها على أحد المستشفيات الخاصة، الأسبوع الماضي، عثرت على رضيع متوفى داخل "درج" للمستلزمات الطبية في قسم الحضانة، وأمر وكيل وزارة الصحة بإغلاق قسم الحضانات بالمستشفى الخاص، ونقل الطفل المتوفى إلى مستشفى بنى سويف العام، وتحرير محضر بالواقعة.