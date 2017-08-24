أخبار عاجلة

الدوحة: تركيا اعتقلت 5 قراصنة على علاقة باختراق الوكالة القطرية -
إضراب نائب رئيس مدينة الدلنجات داخل المستشفى المركزي -
محافظ تكساس يدعو لإجلاء سكان المناطق المنخفضة بسبب إعصار هارفي -
التحالف العربي: نحقق في مزاعم مقتل مدنيين في ضربتنا الجوية باليمن -
طائرة الأرجنتين بطلًا للعالم تحت 23 عامًا.. ومصر تحصل على لقب أحسن ضارب -
مرتضى منصور يعلن تنظيم حفل في الزمالك -
8550 عضوًا صوتوا على لائحة الأهلي الجديدة (صور) -
عمومية الاتحاد السكندري تعتمد لائحة النادي بحضور تاريخي -
500 مليون يوان صيني مساعدات للسودان -
وزير الخارجية اليمني: طهران سبب أزمة اليمن ولا يمكن أن تكون جزءًا من الحل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بسبب الرشوة.. "الإدارية" تضبط محامي طبيب "حضّانات بني سويف"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بسبب الرشوة.. "الإدارية" تضبط محامي طبيب "حضّانات بني سويف"

11:21 م الخميس 24 أغسطس 2017

أرشيفية

بني سويف ــ أحمد كامل:

ألقت الرقابة الإدارية ببنى سويف، اليوم الخميس، القبض على محام، بعد عرضه رشوة على مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة ببني سويف، مقابل عدم إثبات الإهمال في قسم الحضانات بأحد المستشفيات الخاصة.

وكشفت التحريات الأولية، أن المحامي يدعى "م . ع" يعمل لصالح الطبيب "م.أ"، المسؤول عن تشغيل وإدارة قسم الحضانات في أحد المستشفيات الخاصة بمحافظة بني سويف.

وعرض المحامي على مدير إدارة العلاج الحر، رشوة تبلغ 20 ألف جنيه، بالإضافة إلى مبلغ شهري قدره 3 آلاف جنيه، مقابل عدم إثبات إهمال القائمين على الحضانات، الذي تسبب في وفاة طفل بالحضانة نهاية الأسبوع الماضي، وإخفاء جثته داخل درج أسفل حضانة الأطفال، لكن مسؤول مديرية الصحة رفض الرشوة.

كانت أجهزة الرقابة الإدارية ببنى سويف وإدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، أثناء مرورها على أحد المستشفيات الخاصة، الأسبوع الماضي، عثرت على رضيع متوفى داخل "درج" للمستلزمات الطبية في قسم الحضانة، وأمر وكيل وزارة الصحة بإغلاق قسم الحضانات بالمستشفى الخاص، ونقل الطفل المتوفى إلى مستشفى بنى سويف العام، وتحرير محضر بالواقعة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • إزالة مخالفات رصدتها الرقابة الإدارية في مجزر ادفو بأسوان (صور)

    أخبار

  • بالصور.. غلق مجزر نصف آلي لعدم مطابقته للمواصفات في بورسعيد

    أخبار

  • بالصور.. ضبط مخالفات بمجزر "ادفو" أسوان في حملة للرقابة الإدارية

    أخبار

  • بالصور.. حملة للرقابة الإدارية بالأقصر على المجازر استعدادًا لعيد

    أخبار

إعلان

3914a1684b.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الدوحة: تركيا اعتقلت 5 قراصنة على علاقة باختراق الوكالة القطرية

الدوحة: تركيا اعتقلت 5 قراصنة على علاقة باختراق الوكالة القطرية

محافظ تكساس يدعو لإجلاء سكان المناطق المنخفضة بسبب إعصار هارفي

محافظ تكساس يدعو لإجلاء سكان المناطق المنخفضة بسبب إعصار هارفي

التحالف العربي: نحقق في مزاعم مقتل مدنيين في ضربتنا الجوية باليمن

التحالف العربي: نحقق في مزاعم مقتل مدنيين في ضربتنا الجوية باليمن

500 مليون يوان صيني مساعدات للسودان

500 مليون يوان صيني مساعدات للسودان