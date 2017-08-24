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"كاميرا مراقبة" تكشف تفاصيل مقتل شرطي بمحيط كنيسة في المنيا

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مصراوي Masrawy

"كاميرا مراقبة" تكشف تفاصيل مقتل شرطي بمحيط كنيسة في المنيا

11:05 م الخميس 24 أغسطس 2017

ارشيفية

المنيا - ريمون الراوي:

كشفت عمليات الفحص الأولية لفحص كاميرات كنيسة قرية منشأة الدهب القبلية، التي وقع بالقرب منها مقتل شخص يعمل بقسم شرطة الضاهر بمديرية أمن القاهرة، "أن 3 أشخاص يستقلون دراجة بخارية قتلوا المجني عليه بعد حمل اثنين منهم سلاح خرطوش وسلاح أبيض، واعتدوا على مساعد الشرطة باستخدام السلاح الأبيض وفروا هاربين".

فيما كشف مصدر أمني رفيع المستوى بمديرية أمن المنيا، أن السبب الرئيسي وراء مقتل مساعد الشرطة هو وجود خلافات سابقة مع آخرين جار التوصل إليهم، وأن الحادث جنائي وليس إرهابيًا.

وانتقل مدير أمن المنيا، واللواء منتصر عويضة مدير إدارة البحث الجنائي، إلى مستشفى المنيا العام، وقررت النيابة العامة انتداب الطبيب الشرعي الدكتور هاني إسحاق شحاتة، مفتش وموثق صحة مركز وبندر المنيا؛ لمناظرة الجثة وبيان ما بها من إصابات، وكيفية حدوثها.

وأكد تقرير مفتش الصحة أن الضحية أصيب بطعنة حادة بالبطن، ما أدى إلى تهتك وانفجار بالأحشاء ونزيف حاد بالبطن والحوض، وجرح ذبحي بفروة الرأس.

هذا، وانتقل منذ قليل فريق من النيابة العامة لمعاينة مسرح الجريمة، وكذلك معاينة جثة المجني عليه بمشرحة مستشفى المنيا العام.

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