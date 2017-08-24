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مرتضى منصور: شيكابالا ليس أقل من صلاح.. وعباس ورطه

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مرتضى منصور: شيكابالا ليس أقل من صلاح.. وعباس ورطه مرتضى منصور: شيكابالا ليس أقل من صلاح.. وعباس ورطه

التحرير

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قال المُستشار ، رئيس نادي ، إن الإدارة أعطت مُهلة للاعب الفريق الأول شيكابالا، للتفكير في العروض المقدمة له.

وأكد «منصور»، أن شيكابالا كان ملتزمًا في الفترة الماضية ولم يَفتعل أي مَشاكل وأعطينا له فرصه لاختيار وجهته المقبلة، وقرر اللاعب اختيار وجهة له ليرحل لفريق الرائد مُعارًا لمدة موسم. 

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وأشار رئيس الزمالك، إلى أن اللاعب ضحية ممدوح عباس الذي ورطه في دفع 9 ملايين جنيه، وأصبحت مديونية على اللاعب نفسه، مضيفًا: "شيكابالا موهبته لا تقل عن محمد صلاح، أو محمد النني، نجمي منتخب والمحترفين في الدوري الإنجليزي، ولكن هناك أشخاص أضاعوا مستقبل اللاعب للأسف".

وطالب «منصور» اللاعب بالالتزام في الصلاة والالتزام في رحلته الاحترافية، كما طلب من نادي الرائد؛ الاهتمام بشيكابالا في فترة الإعارة.

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التحرير

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