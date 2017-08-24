فراعنة الطائرة يهزمون الصين 4-1.. ويواجهون اليابان على المركز الخامس ببطولة العالم

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فاز المنتخب الوطني لشباب الكرة الطائرة تحت 23 سنة على نظيره الصيني بنتيجة 4 - 1، لتحديد المراكز من الخامس إلى الثامن، ببطولة العالم المقامة حاليًا بالقاهرة وتختتم فعاليتها غدًا الجمعة.

وجاءت نتائج الأشواط كالآتي: "15 - 12، 15 - 13، 12 - 15، 19 - 17، 15 - 8".

وشهدت المباراة حضورا كبيرا من الجماهير المصرية لمساندة ومؤازرة فريقها.

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ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الوطني عصر غد الجمعة مع نظيره الياباني في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس.

كان المنتخب الوطني قد تأهل إلى الدور الثانى بعد احتلال المركز الثالث فى المجموعة الأولى بالفوز على بولندا ٤/١ أمس الأربعاء.