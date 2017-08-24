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وفد الكونجرس يدعو إلى تقديم مساعدات عاجلة لجمهورية أفريقيا الوسطى

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مصراوي Masrawy

وفد الكونجرس يدعو إلى تقديم مساعدات عاجلة لجمهورية أفريقيا الوسطى

10:53 م الخميس 24 أغسطس 2017

وفد الكونجرس يدعو إلى تقديم مساعدات عاجلة لجمهورية أفريقيا الوسطى

الكونجرس الأمريكي

بانجى - (أ ش أ)

دعا وفد رفيع تابع للكونجرس الأمريكي الى ضرورة تقديم مساعدات عاجلة لجمهورية أفريقيا الوسطى التي تشهد أعمال عنف طائفية.

وذكرت (فوكس نيوز) الأمريكية أن عضو الوفد دافيد سيسلاين ، الذي يشغل أيضا عضوية لجنة الشئون الخارجية التابعة لمجلس النواب ، انتقد بشدة إنسحاب قوات العمليات الخاصة الأمريكية في وقت سابق من العام الجاري من أفريقيا الوسطى والذي أدى ، في رأيه ، الى حدوث فراغ بجنوب شرق البلاد.

وطالب سيسلاين المجتمع الدولي بضرورة اعادة النظر في التداعيات المتوقعة على المدى الطويل للتخلي عن جهود إعادة الإستقرار الى جمهورية أفريقيا الوسطى ، حيث أسفرت المصادمات الطائفية الى سقوط عدة مئات من القتلى وتشريد أكثر من 600 ألف شخص.

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