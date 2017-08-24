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الرئيس الفلسطينى للوفد الأمريكي: لا مستحيل أمام جهود السلام

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مصراوي Masrawy

الرئيس الفلسطينى للوفد الأمريكي: لا مستحيل أمام جهود السلام

10:53 م الخميس 24 أغسطس 2017

الرئيس الفلسطينى للوفد الأمريكي: لا مستحيل أمام جهود السلام

محمود عباس

رام الله - (أ ش أ):

رحب الرئيس الفلسطينى محمود عباس، اليوم الخميس، بالوفد الأمريكي برئاسة مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنير، من أجل صنع السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وقال عباس -خلال استقباله الوفد الأمريكي بمقر الرئاسة في مدينة رام الله حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- " نقدر عاليا جهود الرئيس الذي أعلن منذ البداية أنه سيعمل على عقد صفقة سلام تاريخية، وكرر هذا الكلام أكثر من مرة خلال لقاءاتنا التي عقدت سواء في واشنطن أو الرياض أو بيت لحم".

وأضاف، "نحن نؤكد أن هذا الوفد يعمل من أجل السلام، ونحن نعمل معه من أجل الوصول قريبا لما سماه الرئيس ترامب صفقة سلام، نعرف أن الأمور صعبة ومعقدة، ولكن لا يوجد مستحيل أمام الجهود الطيبة".

من جانبه، نقل كوشنير تحيات الرئيس ترامب للرئيس عباس وقال" أن ترامب قد أرسلهم اليوم من واشنطن لبحث العلاقات السلمية بين دول المنطقة بأسرها، مضيفا أن الرئيس ترامب متفائل جدا، ويأمل بمستقبل أفضل للشعب الفلسطيني وللاسرائيليين، ونأمل أن يستطيعوا العمل والعيش معا لسنوات عديدة وأن يحظوا بحياة أفضل بكثير.

وتابع كوشنير قائلا" الرئيس ترامب يشعر بالأمل والامتنان لجميع الجهود التي قدمتموها حتى الآن وممتن أيضا لهذه النقاشات والعلاقات".

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