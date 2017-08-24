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التحالف الدولي ينفي وجود قوات قتالية برية تابعة له في تلعفر العراقية

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مصراوي Masrawy

التحالف الدولي ينفي وجود قوات قتالية برية تابعة له في تلعفر العراقية

10:50 م الخميس 24 أغسطس 2017

التحالف الدولي ينفي وجود قوات قتالية برية تابعة له في تلعفر العراقية

ارشيفية

بغداد - (أ ش أ)نفى المتحدث الرسمي باسم التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية ضد تنظيم داعش الارهابي العقيد رايان ديلون اليوم الخميس وجود أي قوات قتالية برية للتحالف الدولي تشارك مع القوات العراقية في معركة تحرير تلعفر.وأوضح ديلون ـ في تصريح لراديو (سوا) الأمريكي ـ أن التحالف لديه مستشارين مع القوات العراقية التي تشن الهجمات ، ولديه أيضا منظومة مدفعية موجودة خلف القوات المتقدمة باتجاه تلعفر لكي توفر لها الحماية والإسناد.ولفت إلى الدور الذي تلعبه قوات الحشد الشعبي العراقي في تلعفر ، قائلا " إنها تلعب دورا رئيسيا في التقدم نحو تلعفر منذ تسعة أشهر، وهي تحاصر القضاء بالكامل وتمنع داعش من تعزيز قدراته والحصول على المعدات من سوريا".كان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قد أعلن فجر الأحد الماضي بدء العمليات العسكرية لاستعادة مدينة تلعفر شمال العراق ، آخر أكبر معاقل داعش الإرهابي في محافظة نينوى.

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