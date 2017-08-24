العاهل السعودي يبحث مع مسؤل صيني سبل دعم التعاون بين البلدين

جدة - (أ ش أ):

بحث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في قصر السلام بجدة، اليوم الخميس، مع نائب رئيس مجلس الدولة بجمهورية الصين الشعبية تشانج قاو لي، سبل دعم التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

ونوه العاهل السعودي -خلال اللقاء- بمستوى العلاقات بين البلدين، والدور المهم للجنة المشتركة رفيعة المستوى السعودية الصينية، التي يرأس الجانب السعودي فيها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، ومن الجانب الصيني نائب رئيس مجلس الدولة بجمهورية الصين تشانج قاو لي، في تطوير وتعزيز التعاون الثنائي بين المملكة والصين.