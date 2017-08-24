أخبار عاجلة

الدوحة: تركيا اعتقلت 5 قراصنة على علاقة باختراق الوكالة القطرية -
إضراب نائب رئيس مدينة الدلنجات داخل المستشفى المركزي -
محافظ تكساس يدعو لإجلاء سكان المناطق المنخفضة بسبب إعصار هارفي -
التحالف العربي: نحقق في مزاعم مقتل مدنيين في ضربتنا الجوية باليمن -
طائرة الأرجنتين بطلًا للعالم تحت 23 عامًا.. ومصر تحصل على لقب أحسن ضارب -
مرتضى منصور يعلن تنظيم حفل في الزمالك -
8550 عضوًا صوتوا على لائحة الأهلي الجديدة (صور) -
عمومية الاتحاد السكندري تعتمد لائحة النادي بحضور تاريخي -
500 مليون يوان صيني مساعدات للسودان -
وزير الخارجية اليمني: طهران سبب أزمة اليمن ولا يمكن أن تكون جزءًا من الحل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

العاهل السعودي يبحث مع مسؤل صيني سبل دعم التعاون بين البلدين

Google+ Print

مصراوي Masrawy

العاهل السعودي يبحث مع مسؤل صيني سبل دعم التعاون بين البلدين

10:46 م الخميس 24 أغسطس 2017

العاهل السعودي يبحث مع مسؤل صيني سبل دعم التعاون بين البلدين

الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

جدة - (أ ش أ):

بحث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في قصر السلام بجدة، اليوم الخميس، مع نائب رئيس مجلس الدولة بجمهورية الصين الشعبية تشانج قاو لي، سبل دعم التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

ونوه العاهل السعودي -خلال اللقاء- بمستوى العلاقات بين البلدين، والدور المهم للجنة المشتركة رفيعة المستوى الصينية، التي يرأس الجانب السعودي فيها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، ومن الجانب الصيني نائب رئيس مجلس الدولة بجمهورية الصين تشانج قاو لي، في تطوير وتعزيز التعاون الثنائي بين المملكة والصين.

هذا المحتوى من

027fe0db8a.jpg

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • .. نجل الشيخ عبدالله آل ثاني يبايع أمير قطر

    أخبار

  • قرقاش عن استضافة السعودية لحُجاج قطر: مبادرة حليمة وكريمة

    أخبار

  • مجلس الوزراء السعودي يدين الإرهاب في وأفغانستان وباكستان وبوركينا

    أخبار

  • ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي يتفقان على تجفيف منابع الإرهاب

    أخبار

إعلان

df12581a63.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
طائرة الأرجنتين بطلًا للعالم تحت 23 عامًا.. ومصر تحصل على لقب أحسن ضارب

طائرة الأرجنتين بطلًا للعالم تحت 23 عامًا.. ومصر تحصل على لقب أحسن ضارب

كوبليه لم تسمعه في ألبوم عمرو دياب الجديد.. استمع إليه فقط وحصريا في " #الجمعة_في_مصر"

كوبليه لم تسمعه في ألبوم عمرو دياب الجديد.. استمع إليه فقط وحصريا في " #الجمعة_في_مصر"

دار الإفتاء تؤيد تعليمات السعودية بشأن تنظيم الوقوف بـ"عرفة"

دار الإفتاء تؤيد تعليمات السعودية بشأن تنظيم الوقوف بـ"عرفة"

عمرو مصطفى يكشف كواليس أغنية "برج الحوت" #الجمعة_في_مصر

عمرو مصطفى يكشف كواليس أغنية "برج الحوت" #الجمعة_في_مصر