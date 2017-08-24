لافروف: يجب زيادة المساعدات الإنسانية لسوريا

موسكو - (أ ش أ):

دعا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف المنظمات الإنسانية الدولية لزيادة إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا، لاسيما إلى مناطق خفض التصعيد.

وقال لافروف، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الروسية "تاس" اليوم الخميس، "إنه بعد إنشاء مناطق خفض التصعيد، تحسن الموقف فيما يتعلق بإيصال المساعدات الإنسانية، بما في ذلك المناطق نفسها، إلا أنه أولا يجب علينا تحفيز شركائنا في المنظمات الدولية الذين يتأخرون في إيصال المساعدات" على حد قوله.

وأضاف: "لقد ذكّرنا (المنظمات الدولية) أنه عندما كان الموقف صعب جدا، لا سيما في حلب وأجزاء أخرى من سوريا، كانوا باستمرار يشتكون ويطلبون توقف العمليات العسكرية لتأكيد إيصال المساعدات الإنسانية"، ولكن مع توقف أعمال العنف في عدد من المناطق، لا تبدو المنظمات الإنسانية حريصة على إيصال المساعدات إلى تلك المناطق.

وأعرب عن أمله بأن يكون كل شيء على ما يرام الآن، فعلى الأقل، إحصائيات الأمم المتحدة إيجابية نوعا ما".