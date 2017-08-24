وزير الإعلام البحريني: لسنا موجهين ضد أشقائنا في قطر بل ضد سياسات الدوحة 10:40 م الخميس 24 أغسطس 2017

وزير الإعلام البحريني علي بن محمد الرميحي

المنامة - (أ ش أ):أكد وزير الإعلام البحريني علي بن محمد الرميحي، أن ما تقوم به المؤسسات الإعلامية الوطنية في البحرين، ليس موجهاً بأي شكل من الأشكال إلى الأخوة والأشقاء في دولة قطر، بل ضد السياسة القطرية الداعمة للارهاب.وقال وزير الاعلام البحريني، خلال لقائه بعدد من الاعلاميين، إن ما يقوم به الاعلام البحريني يأتي أيضا ردا على الادعاءات الكاذبة لوسائل الإعلام القطرية، وعلى رأسها قناة "الجزيرة"، وفضحاً للسياسة الإعلامية القطرية التي عملت منذ سنوات على تشويه الحقائق في مملكة البحرين بادعاءات كاذبة وملفقة، تحت عناوين براقة وخادعة وادعاءات غير صحيحة حول حرية التعبير والرأي والرأي الآخر.وأعرب الرميحي عن اعتزاز مملكة البحرين، قيادة وحكومة وشعباً، بالشعب القطري والذي يمثل ركناً أساسياً في المنظومة الاجتماعية لشعوب دول مجلس التعاون الخليجي، بل والشعب العربي، الذي نفخر بالانتماء إليه.وأشار الوزير البحريني إلى أن الأقلام "المسمومة" في وسائل الإعلام القطرية، حاولت وتحاول أن تستغل الأزمة الحالية من أجل الايقاع بين شعوب المجلس، وتصوير ما يجري على أنه موجه إلى الشعب القطري؛ متناسين حرص القيادة في البحرين على أمن واستقرار ومصالح الشعب القطري، وهو ما أكده صدور الأمر الملكي بتسهيل ومراعاة أوضاع العائلات المشتركة والحالات الإنسانية.

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