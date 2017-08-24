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بالصور.. ضبط ملابس أجنبية مهربة داخل أتوبيس رحلات في بورسعيد

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مصراوي Masrawy

بالصور.. ضبط ملابس مستوردة مهربة داخل أتوبيس رحلات في بورسعيد

10:44 م الخميس 24 أغسطس 2017

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بورسعيد - طارق الرفاعي:

ضبطت مديرية أمن محافظة بورسعيد، اليوم الخميس، بضائع مستوردة مُهربة غير خالصة الرسوم الجمركية داخل أتوبيس رحلات.

تلقى اللواء أمجد عبد الفتاح، مدير الأمن، إخطارًا من العميد ماجد مؤمن، مدير إدارة البحث الجنائي، بنجاح ضباط الإدارة، بالاشتراك مع شرطة ، السيارة رقم "س ط م 6794"، أتوبيس رحلات، وبداخله "1429 قطعة" من الملابس الأجنبية غير خالصة الرسوم الجمركية والمعدة لتهريبها خارج المدينة.

جرى التحفظ على السيارة والمضبوطات وحائزيها، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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