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تركيا تصدر أمر اعتقال جديد بحق قس أمريكي

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مصراوي Masrawy

تركيا تصدر أمر اعتقال جديد بحق قس أمريكي

10:34 م الخميس 24 أغسطس 2017

تركيا تصدر أمر اعتقال جديد بحق قس أمريكي

أرشيفية

إسطنبول - (د ب أ): 

قالت صحيفة صباح التركية، اليوم الخميس ، إن ممثلي الادعاء التركي أصدروا أمر اعتقال جديد باتهامات من بينها محاولات اسقاط البرلمان، ضد قس أمريكي مسجون منذ العام الماضي.

وذكرت تقارير إعلامية أن القس الأمريكي أندرو برونسون، الذي عاش في تركيا منذ نحو عقدين من الزمان ، اعتقل رسميا في ديسمبر الماضي، بتهمة انتمائه لحركة فتح الله جولن التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها.

يأتي قرار الاعتقال الجديد بعد يوم واحد من زيارة وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس إلى أنقرة، والتي التقى خلالها بالرئيس التركي رجب طيب اردوغان.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد أثار قضية برونسون عندما زار اردوغان واشنطن في مايو الماضي وطلب من أنقرة إعادته " بسرعة" إلى الولايات المتحدة.

وقالت صحيفة صباح، الموالية للحكومة، إن الأمر الجديد يقول إن برونسون متهم بالتجسس ومحاولة اسقاط البرلمان وتغيير النظام الدستوري.

وأضافت إنه قد يواجه ما يصل إلى أربعة أحكام بالسجن المؤبد حال إدانته.

وتعتبر تركيا مجموعة جولن منظمة إرهابية وتتهمها بأنها وراء محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت العام الماضي، فيما نفى جولن هذه الادعاءات.

كما أن الولايات المتحدة رفضت تسليم جولن قائلة إن تركيا لم تقدم أدلة كافية لتسليمه اليها.

وسجنت السلطات التركية ما يقرب من 50 ألف شخص بسبب ادعاءات بوجود صلات مع جولن خلال العام الماضي.

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