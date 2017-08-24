ميركل: لا نخطط لرفع الضرائب بعد الانتخابات
ميركل: لا نخطط لرفع الضرائب بعد الانتخابات
10:32 م الخميس 24 أغسطس 2017
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل
برلين - (د ب أ):
أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الخميس، أن حزبها "الاتحاد المسيحي الديمقراطي" لا يخطط لزيادة الضرائب بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقالت ميركل، اليوم الخميس ،خلال لقاء انتخابي في مدينة بايرويت بولاية بافاريا الجنوبية: "لن نزيد الضرائب على أحد"، مشيرة إلى أنها بدلا من ذلك ستعمل على تخفيض الضرائب على أصحاب الدخول المتوسطة والضعيفة.
وأضافت ميركل: "لا ندير هنا حوارا يتسم بالحسد على الدخول".
وأكدت ميركل في الوقت نفسه على تخفيض معونة التضامن تدريجيا بالنسبة للجميع.
ووفقا لمعلومات حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي، الذي ترأسه ميركل، فإن أربعة آلاف شخص جاؤوا لحضور اللقاء مع المستشارة، قبل شهر تماما من موعد إجراء الانتخابات البرلمانية في الرابع والعشرين من سبتمبر المقبل.
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