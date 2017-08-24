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"داعش" يهدد بتنفيذ عمليات إرهابية أخرى في إسبانيا

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مصراوي Masrawy

"داعش" يهدد بتنفيذ عمليات إرهابية أخرى في إسبانيا

10:18 م الخميس 24 أغسطس 2017

ارشيفية

واشنطن - (أ ش أ):

هدد تنظيم داعش الإرهابي اليوم بتنفيذ عمليات إرهابية أخرى في أسبانيا وذلك في شريط نشر على موقعه على الأنترنت.

وذكرت "فوكس نيوز" الأمريكية، أن داعش توعد - في شريط الفيديو الناطق باللغة الإسبانية - باستعادة الأندلس التى ظلت خاضعة للمسلمين خمسة قرون لتصبح من جديد جزءا من دولة الخلافة الإسلامية " المزعومة ".

وكان تنظيم داعش قد اعلن مسئوليته عن حادث الدهس الذي وقع مؤخرا في أسبانيا واسفر عن مصرع 15 شخصا وجرح اكثر من مائة اخرين.

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مصراوي Masrawy

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