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وزير الشرق الأوسط البريطاني يلتقي عدد من الشباب المصريين المبتكرين

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مصراوي Masrawy

وزير الشرق الأوسط البريطاني يلتقي عدد من الشباب المصريين المبتكرين

10:10 م الخميس 24 أغسطس 2017

وزير الشرق الأوسط البريطاني يلتقي عدد من الشباب المصريين المبتكرين

أليستر بيرت

القاهرة- (أ ش أ):

التقى أليستر بيرت، وزير شؤون الشرق الأوسط بوزارتى الخارجية والتنمية الدولية ببريطانيا اليوم الخميس، مع عدد من الشباب المصريين المبتكرين.

وأعرب بيرت- الذي يقوم حاليا بزيارة إلى القاهرة- عن سعادته للقاء الشباب الملهم وسماع الحلول المبتكرة للمشاكل البيئية، معبرا عن تهنئته لجميع المشاركين فى مبادرة " إنسبابر إيجبت" InspireEgypt.

وكانت السفارة البريطانية بالقاهرة قد اطلقت فى سبتمبر من العام الماضى مبادرة "انسباير ايجبت" وهي مبادرة جديدة تهدف إلى تشجيع المصريين الملهمين في مختلف مناحي الحياة وأن تجمعهم معا للاستثمار في قدراتهم الكامنة لتحقيق تغيير ملموس في وباقي العالم.

هذا المحتوى من

Asha

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