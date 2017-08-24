القرموطي: محافظة الجيزة «وردة الفساد» في مصر

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وصف الإعلامي جابر القرموطي، محافظة الجيزة بـ«وردة الفساد» في مصر، موضحًا أن جميع محافظات الجمهورية بها فساد إلا أن الجيزة «كيكة فساد»، مضيفًا: «لو وزعوا فساد محافظة الجيزة على العالم لفاقت فساده».

وأضاف القرموطي خلال حلقة اليوم الخميس، من برنامج «آخر النهار»، المُذاع عبر فضائية «النهار»، أن محافظة الجيزة، منذ سنوات وهي معروفة بالفساد ومظاهره، مؤكدًا أن أكثر المشاكل التي يستعرضها خلال برنامجه، دائمًا ما يكون لها صلة بتلك المحافظة، قائلًا: «الفساد فيها وصل لحد أبو الهول».

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وأردف القرموطي، ردًا على التقرير المصور الذي عرضه لشكوى أهالي «بشتيل»، التابعة أيضًا للجيزة، الذين يشتكون من مشاكل نقص المياه، كالتقرير السابق له والذي كان أهله يعانون من مشاكل دائمة في الصرف الصحي التي لا تنتهي، أن المسئولين لا يردون على تلك الشكاوي، بالرغم من نداء الناس لهم، مؤكدًا أن المحافظ لو مر عليهم ستحل كل المشاكل، وليس شرطًا أن ينتظرون رئيس الشركة القابضة للمياه، موجهًا: «خلونا نشتغل عشان نحل أزمات الناس».