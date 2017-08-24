التعليم العالي: 137 ألف طالب سجلوا رغباتهم بالدبلومات الفنية

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أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، والبحث العلمي، والمشرف العام على مكتب التنسيق، إن عدد طلاب الدبلومات الفنية الذين سجلوا رغباتهم على الموقع الإلكترونى للتنسيق بلغ 137 ألف طالب وطالبة.

وأكد "عطا"، على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون أي شكاوى.

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جدير بالذكر أن تنسيق رغبات طلاب الدبلومات الفنية انطلق يوم الثلاثاء 15 أغسطس الجاري، بحد أدنى 60 % لدبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات، و75% كحد أدنى لدبلوم المدارس الثانوية الفنية لمساعدي الخدمات الصحية، و60% لدبلوم المدارس الثانوية الفنية المتقدمة نظام الخمس سنوات ودبلوم المعاهد الفنية التابعة للوزارة ونظائرها.