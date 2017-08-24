القرموطي مهاجمًا آيات عرابي: «فاطمة النجدي أشرف منك مليون مرة» (فيديو)

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شن الإعلامي جابر القرموطي هجومًا حادًا على الإعلامية آيات عرابي مذيعة التلفزيون المصري سابقًا؛ بسبب شماتتها في موت الإعلامية فاطمة النجدي، صباح اليوم الخميس.

وانفعل القرموطي في أثناء تعقيبه على تدوينة كتبتها آيات على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، شامتة في موت الإعلامية فاطمة النجدي، واصفة إياها بـ«الطبالة والمرتزقة».

وقال الإعلامي خلال تقديمه حلقة اليوم الخميس من برنامج «آخر النهار»، المُذاع عبر فضائية «النهار»: «فاطمة النجدي أشرف منك مليون مرة»، متسائلًا: «أنتي تعرفيها؟ عرفتي أخلاقها؟ عاشرتيها؟»، مضيفًا: «أنتي متعرفيهاش لأنك متعرفيش أًصلًا يعني إيه بني آدم».

وتابع القرموطي أن آيات عرابي تتبع نهج الإخوان المسلمين فهم يشمتون في موت المختلفين معهم، مثلما فعلوا في موت الدكتور رفعت السعيد، ويستشهدون على كلامهم، وانتهاك حرمة موتهم بالقرآن والسنة، وهو ما فعلته «عرابي» في تعليقها على موت «النجدي».

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واستكمل: «قولي مصر وحشة، قولي السيسي وحش، قولي الإعلام زفت، لكن نتكلم عن الميتين ليه؟!»، متسائلًا: «هي القذارة دي عايشة في مصر إزاي؟»، واستطرد: «محدش بيفكر إن خلاص بقى بين إيدين ربنا»، مطالبًا آيات وأمثالها بأن يتحلوا بجزءٍ من الإيمان الذي يتباهون به، ويراعون أن من ينتقدونه توفي، وأصبح بين يدي الله.

واختتم القرموطي حديثه بالدعاء للإعلامية فاطمة النجدي، مقدمة برنامج «صباح أون»، على فضائية «أون لايف»، مشيدًا بأخلاقها التي «لا يختلف عليها اثنين»، على حد تعبيره، مؤكدًا أنها كانت حسنة السمعة، ومحبوبة بين زملائها.