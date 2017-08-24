تفاصيل أول مدينة زراعية بتعاون مصري كوري (فيديو)

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كشف الدكتور حامد عبدالدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة والاستصلاح الزراعي، توقيع بروتوكول تعاون بين مصر وكوريا الجنوبية لإنشاء مدينة زراعية على مساحة 300 ألف فدان.

وقال عبدالدايم، خلال مداخلية هاتفية اليوم الخميس ببرنامج «خط أحمر» المذاع عبر فضائية «العاصمة»، إن موقع المدينة سيكون في شمال شرق منخفض القطارة، موضحًا أنه سيتم زراعة محاصيل غير الشارهة للمياه، بجانب الاستزراع السمكي والإنتاج الحيواني بجانب مشروعات أخرى.

وذكر المتحدث باسم وزارة الزراعة والاستصلاح الزراعي أن توقيع هذا البروتوكول يأتي كأحد نتائج زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى كوريا.

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وزار السيسي كوريا الجنوبية ضمن جولته الخارجية بدول شرق آسيا في مارس الماضي، اتفق خلالها على التعاون في عدد من المشروعات.