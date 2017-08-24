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جامعة طنطا: إجراء أول جراحة للعمود الفقري بجهاز الأشعة المقطعية المتحرك

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مصراوي Masrawy

جامعة طنطا: إجراء أول جراحة للعمود الفقري بجهاز الأشعة المقطعية المتحرك

10:13 م الخميس 24 أغسطس 2017

جامعة طنطا: إجراء أول جراحة للعمود الفقري بجهاز الأشعة المقطعية المتحرك

الدكتور إبراهيم عبد الوهاب سالم

الغربية - (أ. ش. أ):

صرح القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا الدكتور إبراهيم عبد الوهاب سالم، اليوم الخميس، أنه تم إجراء أول جراحة للعمود الفقري بواسطة جهاز الأشعة المقطعية المتحرك "جهاز الملاحة الجراحي"، بالمستشفى التعليمي العالمي لجامعة طنطا.

وقال عميد كلية طب طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية الدكتور أمجد عبد الرؤوف: "إن فريقًا طبيًا من قسم جراحة المخ والأعصاب بكلية الطب، برئاسة الدكتور مجدي المحلاوي، أستاذ جراحة المخ والأعصاب، أجرى تلك الجراحة -والتي تعد الأولى من نوعها -بواسطة جهاز الجراحة الملاحي".

فيما أشار مدير المستشفى التعليمي العالمي الدكتور جمال موسى، إلى أن هذا الجهاز يُعد من أحدث الأجهزة التي تُستخدَم في مجال جراحات الفقرات والمخ والأعصاب، مضيفًا أن هذا الجهاز يمتاز بكفاءته وقدرته على التعامل مع الأنسجة الرخوية المختلفة؛ ما يزيد من دقة الجراحة وتحقيق الهدف المرجو منها بأمان تام، كما يقلل من نسب المضاعفات الوارد حدوثها في الطرق الجراحية التقليدية.

من ناحية أخرى، أعلن الدكتور إبراهيم عبد الوهاب سالم، أنه جرى تشغيل جهاز تبريد المخ بوحدة الأطفال حديثي الولادة بالمستشفى التعليمي العالمي، مشيرًا إلى أن الجهاز يعدّ الوحيد على مستوى الدلتا والثالث من نوعه في أنحاء الجمهورية.

من جانبه، أكد مدير المستشفى الدكتور جمال موسى، أن وحدة الأطفال حديثي الولادة بالمستشفى على استعداد تام لاستقبال حالات نقص الأكسجين بعد الولادة مباشرة، أو في خلال 6 ساعات؛ وذلك لتقليل احتمالات إصابة الأطفال بضمور بخلايا المخ.

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