بالمستندات.. الضرائب العقارية تحجز على 37 مصنعًا بأسيوط

أسيوط - أسامة صديق:

كشف محمد حمد الله، رئيس جمعية المستثمرين بأسيوط، واقعة حجز مصلحة الضرائب العقارية بأبنوب على 37 مصنعًا، ورفع دعاوى قضائية ضد 72 مصنعًا من مصانع منطقة عرب العوامر، إحدى المناطق الصناعية بالمحافظة.

وأضاف حمد الله، في تصريحات صحفية، أنهم تقدموا بشكاوى عدة إلى وزير الصناعة والتجارة، ووزير التموين والهيئة العليا للتنمية الصناعية لتضرُّر أصحاب المصانع بالمحافظة، من فرض رسوم ضرائب باهظة على المنشآت الصناعية، في حين أن 95% من المصانع لم يجرِ لها التملك.

وأوضح رئيس جمعية المستثمرين، أن فرض رسوم ضرائب عقارية على المستثمرين لأراض تملكها الدولة غير قانوني بالمرة، لا سيما وأن المصانع التي تعمل تدفع ضرائب أرباح تجارية وقيمة مضافة ودمغة ضرائب دخل وتأمينات اجتماعية للعمالة التي تعمل بها، بالإضافة إلى الكهرباء والمياه ورسوم الصيانة.

وأشار إلى أنه يجب أن تكون المصانع والأراضي الصناعية، وما عليها من إنشاءات، ملكًا للمصنع، خاصة وأن أصحابها يستغلونها في التصنيع وليس الإتجار بها لتُفرض عليهم ضرائب عقارية، لا سيما وأن إلغاء الضرائب العقارية على المصانع يشجع على الاستثمار، بالإضافة إلى تشجيع الصناعة الوطنية للنهوض بها بدلاً من نفور المصنعين وغلق مصانعهم وتشريد العمالة.