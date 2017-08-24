أخبار عاجلة

الدوحة: تركيا اعتقلت 5 قراصنة على علاقة باختراق الوكالة القطرية -
إضراب نائب رئيس مدينة الدلنجات داخل المستشفى المركزي -
محافظ تكساس يدعو لإجلاء سكان المناطق المنخفضة بسبب إعصار هارفي -
التحالف العربي: نحقق في مزاعم مقتل مدنيين في ضربتنا الجوية باليمن -
طائرة الأرجنتين بطلًا للعالم تحت 23 عامًا.. ومصر تحصل على لقب أحسن ضارب -
مرتضى منصور يعلن تنظيم حفل في الزمالك -
8550 عضوًا صوتوا على لائحة الأهلي الجديدة (صور) -
عمومية الاتحاد السكندري تعتمد لائحة النادي بحضور تاريخي -
500 مليون يوان صيني مساعدات للسودان -
وزير الخارجية اليمني: طهران سبب أزمة اليمن ولا يمكن أن تكون جزءًا من الحل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالمستندات.. الضرائب العقارية تحجز على 37 مصنعًا بأسيوط

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالمستندات.. الضرائب العقارية تحجز على 37 مصنعًا بأسيوط

10:02 م الخميس 24 أغسطس 2017

  • عرض 4 صورة

    0e48442d85.jpg

  • عرض 4 صورة

    df8d3d428e.jpg

  • عرض 4 صورة

    7c22b223bf.jpg

  • عرض 4 صورة

    de294bcde8.jpg

إعادة الألبوم

بالصور.. مجلس جامعة أسوان يناقش استعدادات العام الدراسي الجديد

الألبوم التالى

بالصور.. مجلس جامعة أسوان يناقش استعدادات العام الدراسي الجديد

أسيوط - أسامة صديق:

كشف محمد حمد الله، رئيس جمعية المستثمرين بأسيوط، واقعة حجز مصلحة الضرائب العقارية بأبنوب على 37 مصنعًا، ورفع دعاوى قضائية ضد 72 مصنعًا من مصانع منطقة عرب العوامر، إحدى المناطق الصناعية بالمحافظة.

وأضاف حمد الله، في تصريحات صحفية، أنهم تقدموا بشكاوى عدة إلى وزير الصناعة والتجارة، ووزير والهيئة العليا للتنمية الصناعية لتضرُّر أصحاب المصانع بالمحافظة، من فرض رسوم ضرائب باهظة على المنشآت الصناعية، في حين أن 95% من المصانع لم يجرِ لها التملك.

وأوضح رئيس جمعية المستثمرين، أن فرض رسوم ضرائب عقارية على المستثمرين لأراض تملكها الدولة غير قانوني بالمرة، لا سيما وأن المصانع التي تعمل تدفع ضرائب أرباح تجارية وقيمة مضافة ودمغة ضرائب دخل وتأمينات اجتماعية للعمالة التي تعمل بها، بالإضافة إلى الكهرباء والمياه ورسوم الصيانة.

وأشار إلى أنه يجب أن تكون المصانع والأراضي الصناعية، وما عليها من إنشاءات، ملكًا للمصنع، خاصة وأن أصحابها يستغلونها في التصنيع وليس الإتجار بها لتُفرض عليهم ضرائب عقارية، لا سيما وأن إلغاء الضرائب العقارية على المصانع يشجع على الاستثمار، بالإضافة إلى تشجيع الصناعة الوطنية للنهوض بها بدلاً من نفور المصنعين وغلق مصانعهم وتشريد العمالة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • فوز لاعبات ذوي الإعاقة بأسيوط بالمراكز الأولى في بطولة المشروع القومي

    أخبار

  • بالصور.. مغادرة حجاج الجمعيات بأسيوط إلى الأراضي المقدسة

    أخبار

  • 54 فرعًا بالمرحلة الأولى لمشروع "جمعيتي" في كفر الشيخ

    أخبار

  • انقطاعات متكررة للمياه بأسيوط.. والسر في التوسع العمراني وتهالك الشبكات

    أخبار

إعلان

8b1b719c91.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الأخبار - وزارة التموين تطرح خرافا حية ولحوما مجمدة للتيسير على المواطنين بمناسبة عيد الاضحى

الأخبار - وزارة التموين تطرح خرافا حية ولحوما مجمدة للتيسير على المواطنين بمناسبة عيد الاضحى

التموين تضبط 203 محلات عرضت تخفيضات وهمية بـ«الأوكازيون الصيفي»

التموين تضبط 203 محلات عرضت تخفيضات وهمية بـ«الأوكازيون الصيفي»

التموين: 200 % زيادة في عدد المحال المشاركة في الأوكازيون الصيفي

التموين: 200 % زيادة في عدد المحال المشاركة في الأوكازيون الصيفي

ننشر خطة «التموين» لتوفير لحوم منخفضة الأسعار قبل العيد

ننشر خطة «التموين» لتوفير لحوم منخفضة الأسعار قبل العيد