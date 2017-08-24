أحمد عيد يتحدث عن إصابته وفترة غيابه عن المصري

التحرير

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أجرى أحمد عيد عبد الملك صانع ألعاب فريق المصري، عملية غضروف الركبة اليوم بنجاح في إحدى مستشفيات الدقي، بعدما تعرض لإصابة في مران الفريق البورسعيدي خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال عيد عبد الملك في تصريحات خاصة لـ«للتحرير» عقب إجراء العملية: أن الطبيب أكد له أن مدة غيابه لن تتجاوز 4 أسابيع على أقصى تقدير".

وأضاف عيد:" الإصابة جاءت في مران الفريق الذي أقيم أول أمس وأجريت أشعة رنين على قدمي و أكدت إصابتي بقطع في غضروف الركبة".

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وأستكمل لاعب المصري:" الحمد الله على كل شىء وسوف أعود قريبًا وكنت أتمنى أن أشارك مع الفريق منذ البداية لأن فترة الإعداد التي خوضتها مع الفريق تعتبر أفضل فترة إعداد في حياتي".

وسيغيب اللاعب عن الفريق البورسعيدي لمدة شهر تقريبا بعد إجراء العملية الجراحية، وسيبدأ عبد الملك التأهيل بعد مرور أسبوع وفقا لتأكيدات الطبيب المعالج.