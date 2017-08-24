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المتحدث العسكري: تدمير 3 نقاط مراقبة والقضاء على 8 تكفيريين بسيناء

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مصراوي Masrawy

المتحدث العسكري: تدمير 3 نقاط مراقبة والقضاء على 8 تكفيريين بسيناء

10:07 م الخميس 24 أغسطس 2017

المتحدث العسكري: تدمير 3 نقاط مراقبة والقضاء على 8 تكفيريين بسيناء

تامر الرفاعي المتحدث العسكري

كتب- أحمد مسعد:

أعلن العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، نجاح قوات إنفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني من القضاء على ثمانية تكفيريين، وتدمير 6 أوكار تستخدمها العناصر الإرهابية للاختباء، وتوفيرالاحتياجات الإدارية والطبية ومعدات الاتصال لها بشمال سيناء.

ونشر المتحدث العسكري، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الخميس، لقوات إنفاذ القانون خلال قيامها بتدمير مخزنين يحتويان على 24 عبوة ناسفة، فضلاً عن 4 عربات خاصة العناصر التكفيرية إحداها مفخخة، ودراجتين ناريتين، بالإضافة إلى تدمير جسم نفق بعمق 15 متر على الشريط الحدودي بسيناء.

وأكد الرفاعي، استمرار عمليات قوات إنفاذ القانون بالجيش الثاني الميدانى بالتعاون مع القوات الجوية بشمال سيناء لملاحقة الإرهابيين، القضاء على (8) تكفيريين.

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