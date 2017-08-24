بالفيديو- مدبولي خلال تفقد العاصمة الجديدة: "مدينة ذكية.. والحجز بعد العيد"

القاهرة- (مصراوي):

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التشطيبات النهائية بالوحدات السكنية في العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الخميس.

وأعلن مدبولي- خلال جولته- بدء حجز الوحدات "شقق وفيلات" عقب عيد الأضحى المبارك، مشيراً إلى أن الحي السكني الأول يضم نحو 25 ألف وحدة سكنية سيتم طرحها على مراحل.