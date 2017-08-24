بالفيديو- مدبولي خلال تفقد العاصمة الجديدة: "مدينة ذكية.. والحجز بعد العيد"
بالفيديو- مدبولي خلال تفقد العاصمة الجديدة: "مدينة ذكية.. والحجز بعد العيد"
09:54 م الخميس 24 أغسطس 2017
الدكتور مصطفى مدبولي
القاهرة- (مصراوي):
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التشطيبات النهائية بالوحدات السكنية في العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الخميس.
وأعلن مدبولي- خلال جولته- بدء حجز الوحدات "شقق وفيلات" عقب عيد الأضحى المبارك، مشيراً إلى أن الحي السكني الأول يضم نحو 25 ألف وحدة سكنية سيتم طرحها على مراحل.
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