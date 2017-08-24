بالصور.. مجلس جامعة أسوان يناقش استعدادات العام الدراسي الجديد

أسوان - إيهاب عمران:

عقد مجلس جامعة أسوان، اجتماعًا، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور منصور كباش رئيس الجامعة السابق وعمداء الكليات.

ناقش المجلس استعدادات الجامعة لاستقبال العام الدراسي الجديد، من أعمال صيانة للمدن الجامعية، وتوفير أعضاء هيئة التدريس بمختلف التخصصات، وإتاحة سبل النجاح لعام دراسي متميز.

كما بحث المجلس، نقل بعض الكليات إلى مدينة أسوان الجديدة التي يقوم العمل فيها على قدم وساق، تمهيدًا لنقل الكليات النظرية على مراحل في المستقبل القريب.

ووجه رئيس الجامعة، الشكر للمشاركين في القافلة الطبية التي نظمتها الجامعة بمدينتي حلايب وشلاتين، والتي استطاعت أن تقدّم العلاج لـ 775 مريضًا، وتحوّل 12حالة جراحية إلى مستشفى أسوان الجامعي، وكذلك علاج 204 حالات بحلايب.

وأكد غلاب على أهمية التواصل مع "مثلث الذهب"، شلاتين وأبو رماد وحلايب.