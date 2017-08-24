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المتحدثة باسم البيت الأبيض: ترامب من أقوى رؤساء أمريكا "اقتصاديًا"

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مصراوي Masrawy

المتحدثة باسم البيت الأبيض: من أقوى رؤساء أمريكا "اقتصاديًا"

09:24 م الخميس 24 أغسطس 2017

سارة ساندرز

كتب - علاء المطيري: 

قالت سارة ساندرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متحفز لاتمام جدار المكسيك والدفع قدمًا لإنشائه وأنه لن يتجاهل أي جهد في هذا الاتجاه.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، الخميس، وفقًا لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية.

وأكدت ساندرز على أن علاقة ترامب بالحزب الجمهوري جيدة، وأنها لم يتثن لها الحديث معه حول الأخبار المزيفة التي يتم نشرها.

وعن الوضع في أفغانستان قالت ساندرز إن واشنطن لا تعمل وفقًا لمعدل زمني وإنما وفقًا للظروف على الأرض، مشيرة إلى أن الحديث عن تحقيق انتصار في أفغانستان يمكن لوزير الدفاع أن يتحدث عنه.

وشددت ساندرز على أن ترامب يعد واحدًا من أقوى روءساء أمريكا فيما يتعلق بالاقتصاد، وذلك في تعليق لها على أسئلة الصحفيين عن إمكانية حدوث إغلاق حكومي في أكتوبر المقبل.

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مصراوي Masrawy

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