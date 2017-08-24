سيراليون: 800 شخص مفقودين ومخاوف من مصرعهم جراء الانهيارات الأرضية

فريتاون - (أ ش أ)

أعلن مكتب الأمن القومي في سيراليون، مساء اليوم الخميس، أن أكثر من 800 شخص مفقودين وسط مخاوف من مصرعهم؛ جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية التي ضربت العاصمة فريتاون.

ونقل تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن المكتب تأكيده انتشال ما يقرب من 500 جثة في العاصمة فريتاون لضحايا الانهيارات الأرضية والفيضانات

ويقوم برنامج الغذاء العالمي وغيره من وكالات الأمم المتحدة للإغاثة بتقديم الإمدادات اللازمة من غذاء ودواء، إلا أن الحكومة أكدت أنها بحاجة إلى مزيد من الموارد.

وتواصل المنظمات الدولية وغير الحكومية عمليات الإغاثة لآلاف المشردين؛ بهدف منع انتشار الأمراض التي تسببها عادة الفيضانات مثل الكوليرا والملاريا.

واعتبر الصليب الأحمر الدولي في جنيف أن حصيلة الفيضانات هي الأسوأ في التاريخ الحديث لسيراليون، أحد الدول الأكثر فقرًا في العالم.