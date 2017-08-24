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التحالف الدولي: نفذنا 200 غارة ضد داعش في تلعفر العراقية

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مصراوي Masrawy

التحالف الدولي: نفذنا 200 غارة ضد داعش في تلعفر العراقية

09:18 م الخميس 24 أغسطس 2017

التحالف الدولي: نفذنا 200 غارة ضد داعش في تلعفر العراقية

ارشيفية

بغداد - (أ ش أ)

قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الكولونيل رايان ديلون، اليوم الخميس، إن قوات الأمن العراقي تتبنى موقفا هجوميا في تلعفر؛ من أجل إلحاق الهزيمة بتنظيم "داعش" الإرهابي.. مشيرا إلى أن التحالف الدولي يوفر للقوات العراقية مستشارين عسكريين والمعلومات الاستخباراتية من أجل دعمهم في معركة تحرير المدينة .

وأضاف ديلون - خلال مقابلة خاصة مع قناة (العربية الحدث) - أن التحالف الدولي نفذ 200 غارة ضد مواقع "داعش" في تلعفر، لافتا إلى أن القوات العراقية استعادت الكثير من القرى خلال الأيام الخمس الأولى من المعركة .

وأكد ديلون أن الدور الذي سيلعبه التحالف في تلعفر سيكون هو نفس الدور الذي قام به في الموصل؛ لأن المعركة في تلعفر لن تكون أقل صعوبة من الموصل.. مشددا على أن القوات المشتركة جاهزة لتحقيق انتصار جديد ضد "داعش" في تلعفر .

وكان القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي أعلن، في وقت سابق، انطلاق عملية تحرير قضاء تلعفر من تنظيم "داعش" الإرهابي.

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